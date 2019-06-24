Радий Хабиров: «Минус 27 работников скорой помощи - это катастрофа»

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

С октября 2018 года в Башкирии из Станции скорой медицинской помощи уволились 27 человек, причем за это время ни один специалист не пришел на вакантное место. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве и.о. министра здравоохранения региона Максим Забелин.

«Минус 27 для такого небольшого коллектива, как Станция скорой медицинской помощи — это катастрофа, — сказал врио главы Башкирии Радий Хабиров. — Поэтому предпринимайте меры и исправляйте ситуацию, чтобы это не сказалось на качестве оказания услуг».

По словам руководителя республиканского Минздрава Максима Забелина, сроки доезда и оказание медпомощи оказывается в соответствии с госгарантиями.

«Тем не менее, в скорой помощи коллектив небольшой. Мы можем какую-то отдельную программу посмотреть для них, особенно в районах», — отметил Радий Хабиров.

Как сообщало агентство «Башинформ», в регионе за последние пять месяцев привлекли более 230 врачей.