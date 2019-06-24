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24 июня Понедельник

Уфа   °

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В Уфе открыт памятник «Газовикам Башкортостана»

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ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

23 июня, в г. Уфа был открыт памятник «Газовикам Башкортостана». Его открытие приурочено к 100-летию образования Республики Башкортостан. Он находится на территории парка по улице Рихарде Зорге, рядом с центральным офисом ООО «Газпром трансгаз Уфа». Арт-объект символизирует трудовой вклад газовиков в социально-экономическое развитие Башкортостана. Ее расположение в парковой зоне неслучайно, именно здесь была построена одна из первых газораспределительных станций региона.

В церемонии открытия скульптурной композиции приняли участие Депутат Государственной Думы, многократная чемпионка мира и Европы Рима Баталова, первый заместитель Главы Администрации городского округа город Уфа Салават Хусаинов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Ахметшин.

Праздник стал незабываемой встречей поколений: вместе с ветеранами пришли передовики производства, студенты Уфимского нефтяного университета, учащиеся уфимского «Газпром-класса», семьи газотранспортников. Один из юных участников — 6-летний Илья Силищев в своем стихотворении пообещал достойную смену газовикам.

– Среди первопроходцев газовой отрасли было много фронтовиков. Они составили костяк предприятий, поднимали экономику. Вчера, в День памяти и скорби, когда началась война, мы со светлой грустью вспоминали наших отцов, дедов и прадедов, всех героев Великой Отечественной войны. Мы бесконечно благодарны всем ветеранам, которые на полях войны, в тылу, в производстве ковали победу, создавали фундамент сегодняшних трудовых достижений. Памятник призван беречь память об истории страны, ее тружениках, укрепить почет рабочих газовых трасс, — отметил в своем выступлении Шамиль Шарипов.
Творческую идею работников и ветеранов газотранспортного предприятия реализовал скульптор Халит Галиуллин, автор многих уфимских арт-объектов. Скульптурная композиция состоит из нескольких взаимосвязанных по смыслу компонентов. Карта республики с отображенными на ней стальными артериями символизирует разветвленную газотранспортную систему, благодаря которой природный газ дошел до самых отдаленных точек региона и обеспечил высокий уровень газификации населенных пунктов. Соединенные между собой фрагменты металлических труб характеризуют основные этапы в истории становления газотранспортной системы, связанные со строительством газопроводов различного диаметра. В центре арт-объекта расположена фигура электрогазосварщика – представителя одной из ключевых отраслевых профессий.

По замыслу герой газовой трассы приподнял сварочную маску, чтобы поприветствовать окружающих, а дальше — вновь кропотливая работа, направленная на бесперебойный транспорт газа.

Новый арт-объект стал продолжением комплексной работы по сохранению истории о газовой отрасли. Годом ранее была установлена мемориальная доска на фасаде жилого дома под номером 9/11 по улице Ленина, где в 1953 году был подан первый сетевой газ в Башкортостане.

Совсем скоро в свет выйдет печатная версия книги #Героигазовыхтрасс, а пока уже можно начинать с ней знакомиться в социальной сети Инстаграм, найдя ее по одноименному хэштегу.

Память о становлении и развитии предприятий также хранится и в музеях предприятий. В день открытия памятника ветераны и гости ознакомились с обновленным музеем «Газпром трансгаз Уфа», который совсем скоро распахнет свои двери после реконструкции в качестве современного мультимедийного комплекса.

Теги: Газпром трансгаз Уфа, память, история, #героигазовыхтрасс
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