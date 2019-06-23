В Башкирии объявили штормовое предупреждение
УФА, 23 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии объявили штормовое предупреждение. Днем 23 июня при грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных. В отдельных районах грозы, днем локально град. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, по востоку до семи градусов, днем 26-31 градус.На автодорогах утром местами дымка, видимость 1-2 км.