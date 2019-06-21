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В Башкирии спасатель пришел на помощь тонущему мужчине

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В Башкирии спасатель пришел на помощь тонущему мужчине Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

УФА, 21 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 20 июня в районе деревни Абзаново в реке Инзер мужчина начал тонуть. Отдыхавший на берегу водоема месте с друзьями сотрудник Поисково-спасательного отряда Уфы Тимур Зинатуллин, не раздумывая, бросился утопающему на помощь.

Проплыв около 50 метров, он добрался до пострадавшего, нырнул, вытащил на поверхность ушедшего под воду молодого человека. Спасатель доплыл вместе с ним до берега.

«Выяснилось, что 25-летний парень не умеет плавать. На вполне резонный вопрос спасателя, что тогда он делал в воде, тот ответил, что не думал, что там так глубоко. В медпомощи он не нуждался и ушел домой», — сообщил в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

По данным ведомства, Тимур Зинатуллин работает в Поисково-спасательном отряде столицы с 2015 года. Помимо того, что он добросовестно выполняет профессиональные обязанности, он также активно принимает участие в спортивной и общественной жизни учреждения.

Теги: спасатели, Управление гражданской защиты Уфы
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