20 июня в БГПУ им. М. Акмуллы стартовала приемная кампания 2019 года

УФА, 21 июн 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

С сегодняшнего дня абитуриенты могут подавать документы на интересующие их специальности. Первые абитуриенты уже подали свои документы в Акмуллинский университет.

Напомним, в этом году БГПУ им.М.Акмуллы увеличилось количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом на 66 и составляет 1699 мест.

Выбор для абитуриентов большой, ведь в педуниверситете реализуется подготовка по более 130 образовательным программам. В связи с тем, что в республике повысились требования к образованию муниципальных служащих, увеличилось и число направлений подготовки, особенно в магистратуре. Особый интерес к магистратуре у работающих учителей возникает в результате нескольких причин. Одна из них – это возможность обучаться без отрыва от основной работы, с применением дистанционных технологий — сессия 1 раз в год.

Для поступления в БГПУ им.М.Акмуллы необходимо предоставить результаты ЕГЭ по русскому языку и базовой математике, а также нескольких экзаменов по выбору, в зависимости от специальности. Некоторые факультеты, в основном ведущие подготовку по творческим специальностям, проводят свои дополнительные вступительные испытания.

Для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ, поступающих на коммерческой основе, Акмуллинский университет установил на этот год скидки до 50% по оплате.

20 июня первыми абитуриентами этого года оказались две девушки, поступающие в магистратуру БГПУ им. М. Акмуллы: на социально-гуманитарный факультет по направлению «Экономика социальной сферы» очной формы обучения и на естественно-географический факультет по направлению «Экология и природопользование» заочной формы обучения. Традиционно первым абитуриентам были вручены памятные подарки с логотипом университета.

Напоминаем, что приемная комиссия БГПУ им. М. Акмуллы находится по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 3а, 2 учебный корпус, 2 этаж.

Контакты: тел. 8(347) 287-99-99, bspu.pk@mail.ru

График работы: с 9-17.00 (пн-пт), обед с 13.00 до 14.00.