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Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

ОБЩЕСТВО
Фото: РИА Новости

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган Фото: РИА Новости

УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на представителя семьи банкира.

Российский банкир, владелец контрольного пакета акций банка «Уралсиб» скончался на 57-м году жизни. Ранее сообщалось, что в июле прошлого года Коган перенес инсульт. Последние полтора месяца он находился в реанимации в бессознательном состоянии.

В этом году Владимир Коган занял 140 место в списке самых богатых бизнесменов России журнала Forbes с состоянием в 750 млн долларов. Он приобрел контрольный пакет акций «Уралсиба» в 2015 году. По данным Банка России, Когану принадлежали 81,8% акций.

Сейчас в банке выстроена система корпоративного управления. Оперативным руководством занимается правление и его председатель Константин Бобров.

Теги: банк «Уралсиб»
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