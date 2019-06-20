В Башкирии экскаватором вытаскивали лося, провалившегося в траншею

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УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии строителям пришлось спасать из западни лося, провалившегося в траншею.

Случай произошел в селе Месягутово Дуванского района. Сохатый упал спиной вниз в траншею, выкопанную для прокладки водопроводной трубы и не мог самостоятельно оттуда выбраться. Животное обнаружили рабочие.

С помощью экскаватора лося подняли на поверхность. Животное не пострадало, после благополучного спасения он убежал в лес.

В мае–июле молодые лоси бывают особенно активны и любопытны, предупреждают специалисты Минэкологии. Они выходят к автомобильным дорогам и часто в темное время суток попадают под колеса автомашин. Сохатые заходят в населенные пункты, создают помехи для движения транспорта, а также представляют угрозу жизни и здоровья граждан.

Природоохранное ведомство рекомендует при встрече с диким животным в населенном пункте, промышленной зоне, ни в коем случае не пугать его и не пытаться самостоятельно прогнать. В таких случаях, необходимо обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112 или оперативному дежурному Минэкологии РБ по телефону 8 (347) 218-04-30.