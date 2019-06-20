Фото: Ксения Калинина В Башкирии у экс-полицейского изъяли дорогостоящую иномарку и обратили в доход государства Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане по иску прокуратуры Аургазинского района суд обратил в доход государства дорогостоящий внедорожник экс-начальника районного отдела ГИБДД. Бывший правоохранитель купил авто на неподтверждённые доходы.

Прокурорская проверка выявила, что в 2017 году сотрудник полиции приобрёл в автосалоне иномарку Land Cruiser 150 (Prado) стоимостью около 3 млн рублей. Этот факт он скрыл от руководства, не указав покупку в справке о доходах. Зато страж порядка написал в документе о том, что получил в подарок от матери-пенсионерки 1 млн рублей. Как сообщало агентство «Башинформ», его совместные с супругой доходы за три года составили чуть менее 2,5 млн рублей.

«Чтобы уйти от ответственности, сотрудник МВД спустя несколько дней после покупки автомобиля перепродал его своей матери. Женщина в течение месяца совершила с данным имуществом несколько сделок: сначала перепродала третьему лицу, затем снова выкупила уже за 1 млн рублей», — сообщили в прокуратуре РБ.

Надзорное ведомство инициировало проведение региональным МВД контроля за расходами. В итоге выяснилось, что должностное лицо купило машину на неустановленные доходы. Полицейского уволили в связи с утратой доверия.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление об обращении имущества в доход России. Суд его удовлетворил.