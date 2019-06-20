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20 июня Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В России планируют выдавать госномера в зависимости от места прописки владельца автомобиля

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России планируют присваивать автомобилям при регистрации госномера того региона, где зарегистрирован владелец.

«Правительством РФ законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом высказанных замечаний», — сообщает ТАСС.

Как пояснил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Авдеев, эта норма «направлена на миграционный учет и повышение антитеррористической защищенности».

«Сегодня из какого бы региона человек ни приехал, ему ставят на номерном знаке тот регион, где он его получает, неважно, где он зарегистрирован, — констатировал депутат. — Мы предлагаем это поменять, правительство это поддерживает».

«У человека остается право получить знак, например, в Москве, но если он зарегистрирован в Перми, то и номер у него будет пермский», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, «это поможет четко видеть, сколько и где находится автомобилей с владельцами из разных регионов».

Теги: автомобили
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