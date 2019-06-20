Фото: Администрация Уфы В Уфе движение по Тимашевскому путепроводу пустят к концу 2019 года Фото: Администрация Уфы

УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Тимашевский путепровод откроют в Уфе к концу 2019 года. Сегодня завершены работы по сооружению четырех опор и двух устоев, монолитных участков, монтажу балок пролетных строений, выносу и переключению сетей газопровода, водопровода, сетей связи, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Рабочие приступили к строительству дороги, после чего запустят движение транспорта над железнодорожными путями.

«Также будут проведены работы по ликвидации железнодорожного переезда и устройству ливневых канализаций, — уточнил заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе. — Это позволит исключить автомобильные заторы, а также улучшит состояние окружающей среды».

По проекту длина Тимашевской развязки составит 161 метр, ширина 14,5 метра на три полосы движения. Также предусмотрено строительство подходов протяженностью 862 метра с выходом на существующие профили улицы Свободы и Бирского тракта.