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20 июня Четверг

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе Николай Патрушев назвал нелепым расследование по делу крушения МН17

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 20 июня на Х международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал выводы международной группы по крушению MH17.

«Как только произошло событие, сразу же были назначены виновные, и дальше все это расследование они сводили к тому, чтобы подтвердить свое первое озвученное предположение. Мы не видим каких-либо доказательств, которые подтверждают то, что они сказали. И вообще, расследование было проведено, на мой взгляд, нелепо. Но мы заинтересованы в том, чтобы была объективная картина и, думаю, что со временем мы получим реальный результат: кто это сделал, с какими намерениями и почему. Сейчас мы не видим той информации, которую можно было бы воспринять», — заявил Николай Патрушев.

Он также добавил, что Москва предоставила объективную техническую информацию, исходные данные с российских радаров, но она не была учтена. Секретарь Совбеза РФ затронул тему доказательств, на которые опиралась Совместная следственная группа. Например, телефонные разговоры.

«То, что касается телефонных разговоров — ну это же смешно, это же какие-то косвенные обвинения. Кто-то с кем-то разговаривал. Ну и что? Там нет никаких доказательств и нет никаких привязок. Если оценивать юридически, эти доказательства ничтожны», — сказал Николай Патрушев.

По данным «Вести.ru», на основе предоставленных Службой безопасности Украины каких-то радиоперехватов было выдвинуто обвинение в причастности к гибели пассажиров самолета рейса Амстердам — Куала-Лумпур трем россиянам и одному украинцу. На них выданы международные ордера на арест.

Воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук» 17 июля 2014 года над зоной, в которой Киев проводил так называемую антитеррористическую операцию с применением всех видов оружия — авиации, артиллерии, танков и ЗРК. Самолету авиакомпании Malaysia Airlines не хватило 60 километров, чтобы уйти в безопасную зону за границу России. В авиакатастрофе погибли 298 человек.

Теги: Совбез РФ, расследование
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