Фото: Олег Яровиков В Башкирии у подножия шихана Куш-тау пройдет субботник Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Стерлитамакском районе Башкирии у подножия шихана Куш-тау 22 июня пройдет субботник в формате «Чистые игры».

Принять участие в уборке на природе уже заявились около 50 местных жителей. К ним могут присоединиться все желающие. Региональный оператор «Эко-Сити» обеспечит активистов мешками и перчатками. Формат предполагает деление на команды по два-четыре человека. Предварительно им необходимо зарегистрироваться на сайте﻿ проекта.

«Чистые игры» — это экологический образовательный квест. Участники не просто убирают мусор с выбранной территории, но и складывают в отдельные мешки всё, что можно переработать.22 июня команды будут раздельно собирать стекло; пластиковые бутылки и алюминиевые банки; несортируемые отходы. Всё это после субботника будет вывезено на мусоросортировочный комплекс «Эко-Сити».

По итогам квеста состоится награждение команд-победителей, собравших наибольшее количество отходов при соблюдении ими принципа раздельного сбора. Субботник пройдет с 10.30 до 13.00. Место сбора: Стерлитамакский район, село Бельское, ул. Школьная, 2.