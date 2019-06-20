Фото: Центр "Мирас" В канадском Монреале пройдет Сабантуй Фото: Центр "Мирас"

УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Центр татарской культуры «Мирас» проведет традиционный Сабантуй в канадском Монреале. Праздник плуга состоится 22 июня в монреальском парке Ангриньон.

«Татарские и башкирские общины Торонто и Оттавы присоединятся к теперь уже общегородскому празднику, который пройдет в этом году при поддержке общества «Наследие Квебека», мэрии Монреаля, Генерального Консульства РФ и других организаций», — сообщили агентству «Башинформ» в «Мирасе».

На Сабантуе представители общин продемонстрируют традиции и обычаи татарского и башкирского народов, а также исполнят песни и танцы.

Стоит отметить, что центр татарской культуры «Мирас», активно продвигает национальную культуру на новой родине. Например, в мае «Мирас» присоединился к празднику турецкой общины Оттавы, посвященному наступлению мусульманского поста. В качестве приветствия хозяевам активисты центра подготовили концертную программу из башкирских и татарских песен и танцев, чем искренне порадовали не только новых турецких друзей и уже родных членов оттавской башкирской общины, но и представителей мэрии Оттавы и самого мэра города Джима Уотсона (Jim Watson). Мэр Оттавы с большим интересом расспрашивал «мирасовцев» о деятельности их центра и был благодарен подарку — большой коробке чак-чака.

Также в «Мирасе» подготовились и присоединились к написанию всемирного диктанта по башкирскому языку, приняли участие в праздновании Дня защиты детей и в фестивале под эгидой ЮНЕСКО.