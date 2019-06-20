Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.97 ↓

EUR 71.63 ↑

20 июня Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В канадском Монреале пройдет Сабантуй

ОБЩЕСТВО
Фото: Центр "Мирас"

В канадском Монреале пройдет Сабантуй Фото: Центр "Мирас"

УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Центр татарской культуры «Мирас» проведет традиционный Сабантуй в канадском Монреале. Праздник плуга состоится 22 июня в монреальском парке Ангриньон.

«Татарские и башкирские общины Торонто и Оттавы присоединятся к теперь уже общегородскому празднику, который пройдет в этом году при поддержке общества «Наследие Квебека», мэрии Монреаля, Генерального Консульства РФ и других организаций», — сообщили агентству «Башинформ» в «Мирасе».

На Сабантуе представители общин продемонстрируют традиции и обычаи татарского и башкирского народов, а также исполнят песни и танцы.

Стоит отметить, что центр татарской культуры «Мирас», активно продвигает национальную культуру на новой родине. Например, в мае «Мирас» присоединился к празднику турецкой общины Оттавы, посвященному наступлению мусульманского поста. В качестве приветствия хозяевам активисты центра подготовили концертную программу из башкирских и татарских песен и танцев, чем искренне порадовали не только новых турецких друзей и уже родных членов оттавской башкирской общины, но и представителей мэрии Оттавы и самого мэра города Джима Уотсона (Jim Watson). Мэр Оттавы с большим интересом расспрашивал «мирасовцев» о деятельности их центра и был благодарен подарку — большой коробке чак-чака.

Также в «Мирасе» подготовились и присоединились к написанию всемирного диктанта по башкирскому языку, приняли участие в праздновании Дня защиты детей и в фестивале под эгидой ЮНЕСКО.

Теги: Сабантуй
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии в деле о пропаже семьи Хайруллиных появились новые подробности
В Башкортостане родственники Луизы Хайруллиной, пропавшей вместе с мужем и двумя детьми после ограбления банка, сообщили новые подробности этой загадочн
В Уфе погиб бригадир, упав с четвертого этажа строящегося дома
Гострудинспекция Башкортостана начала расследование несчастного случая, в результате которого погиб 33-летний бригадир каменщиков, работавший в дюртюлин
В Башкирии спасатели извлекли из воды труп мужчины
На городском пруду Белорецка накануне днем произошел несчастный случай. В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС сообщили, что, по предварительной информации
В Башкирии мужчину зарубили топором: предполагаемый убийца задержан
Туймазинский межрайонный следственный отдел возбудил два уголовных дела в отношении 25-летнего жителя Бакалинского района по статьям «убийство» и «покуш
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть