Сотрудники уголовно-исполнительной системы Башкирии и Франции обменялись опытом работы

Фото: УФСИН России по РБ, ФСИН

Фото: УФСИН России по РБ, ФСИН

УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На совместном мероприятии ФСИН России и администрации пенитенциарных учреждений Французской Республики накануне прошло обсуждение вопросом ресоциализации осужденных. Стороны обменялись опытом работы, поделились существующими проблемными и спорными вопросами, рассмотрели взаимодействие уголовно-исполнительной системы и общественных наблюдательных комиссий (ОНК).

«Федеральной службе исполнения наказаний интересен зарубежный опыт содержания в исправительных учреждениях осужденных и их дальнейшей ресоциализации, а также применения мер пробации. Именно поэтому мы с большим интересом участвуем в проектах Совета Европы по обмену пенитенциарной статистикой. Результатом этой работы стало издание ежегодного обзора Совета Европы по данной проблематике, где представлен большой массив данных о Российской Федерации, – отметил врио директора ФСИН России Анатолий Рудый. – Очень приятно, что европейские коллеги отметили значительное снижение количества осужденных и отсутствие перелимита в российских исправительных учреждениях, которые удалось достичь благодаря гуманизации уголовного законодательства и расширения практики применения альтернативных лишению свободы видов наказания».

Председатель республиканского ОНК Олег Галин в своем докладе подчеркнул, что в УФСИН России по Республике Башкортостан налажено конструктивное взаимодействие с Общественной наблюдательной комиссией РБ. Представители общественности регулярно посещают исправительные учреждения и следственные изоляторы республики, проводят беседы, оказывают консультационную и юридическую помощь гражданам, участвуют в различных социально-профилактических мероприятиях.

Участники международного круглого стола были едины во мнении, что при содействии общественного контроля улучшаются бытовые условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, решаются вопросы по совершенствованию оказания медпомощи и трудоустройства осужденных, что является важным фактором в ресоциализации осужденных после освобождения.

В мероприятии приняли участие Анатолий Рудый, представители пенитенциарных учреждений Французской Республики, руководители структурных подразделений ФСИН России, начальники территориальных органов уголовно-исполнительной системы и председатели общественных наблюдательных комиссий. Республику Башкортостан представили врио начальника УФСИН России по РБ Антон Талалов, помощник начальника УФСИН России по РБ по соблюдению прав человека в УИС Ильгиз Канзафаров и Олег Галин.

Стороны поблагодарили друг друга за совместное плодотворное сотрудничество и за возможность откровенного и объективного общения, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.