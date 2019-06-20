Башкирия получит 20,6 млн рублей в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»

УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Образовательные организации Башкортостана выиграли грант на формирование у детей цифровых навыков. Решением конкурсной комиссии Министерства просвещения России трём образовательным организациям Башкортостана выделены федеральные гранты на сумму 20,6 млн рублей.

В числе победителей:

Лицей № 12 г. Стерлитамак — 5,8 млн рублей по направлению «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология»;

Дворец детского творчества г. Туймазы – 3 млн рублей по направлению «Создание и поддержка функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики»;

«Детский противотуберкулезный санаторий «Толпар» – 11,8 млн рублей по направлению «Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий».

Конкурс был объявлен в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».