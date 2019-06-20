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В Уфе пройдет фестиваль городских ресторанов «ЕСТЬ» - Restfestufa

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе пройдет фестиваль городских ресторанов «ЕСТЬ» — Restfestufa. Двухдневный праздник планируется провести 31 августа и 1 сентября 2019 года в центре города на площадке у Гостиного Двора.

«В прошлом году было много положительных отзывов, благодарностей. Это нас зарядило и вселило уверенность, что этот праздник городу нужен, и мы готовы повторить. Учтем все ошибки, промахи, усилим все самое лучшее и, конечно же, добавим много нового. Будет много вкусной еды, гостеприимства, атмосферы, музыки и радушия», — сообщил в соцсетях ресторатор Сергей Белкин.

В фестивале примут участие рестораторы Уфы. Организаторы готовы принять к себе в команду новые рестораны и гастро-проекты, а также волонтеров. Желающие могут написать на почту фестиваля restfestufa@yandex.ru.

Теги: еда, рестораны, фестивали
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