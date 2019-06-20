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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе общественный транспорт заговорил голосами дикторов местного радио

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе общественный транспорт заговорил голосами дикторов местного радио Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе с 17 июня в тестовом режиме запущено озвучивание остановок в автобусах ГУП «Башавтотранс» РБ. Объявлять остановки будут на русском и башкирском языках голосами дикторов радио «Юлдаш» и «Спутник ФМ». Записи уже готовы, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В настоящее время объявление остановок запущено 46 автобусах на оборудовании, которое имеется в наличии. Объявление остановок работает в автоматическом режиме при приближении к остановочному пункту.

До конца года весь подвижной состав ГУП «Башавтотранс» РБ будет оснащен оборудованием для объявления остановок. На данный момент идут конкурсные процедуры по закупке оборудования.

Все это часть большой работы по систематизации общественных перевозок, как и введение с 1 июля безналичной оплаты проезда.

Напомним, Единая транспортная карта Республики Башкортостан «Алга» поэтапно заработает на маршрутах городского общественного транспорта и пригородного сообщения в Уфе, Стерлитамаке и Салавате, а затем и во всех крупных городах республики. Для пассажиров Единая транспортная карта станет удобным инструментом оплаты проезда на общественном транспорте, имеющим функцию безналичной оплаты с использованием средств электронного кошелька.

Теги: транспорт
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