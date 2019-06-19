Более 150 детей со всей России отдохнут в Башкирии в Международной аэрокосмической школе

Фото: Фарид Гильмияров





















Фото: Фарид Гильмияров

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ»,Евгения Сюткина /.

В Башкирии открылась VIII Международная аэрокосмическая школа имени космонавта-испытателя СССР Урала Султанова.

По традиции она проводится в деревне Калиновка Давлекановского района, на исторической родине её организатора – предпринимателя, председателя регионального отделения Русского географического обществе в РБ Вячеслава Аброщенко. Он проводит её по собственной инициативе и на собственные средства. В этом году будет проведено три заезда – в первом и во втором соберутся школьники с 6-го по 8-й класс из различных регионов России. В третьем заезде приедут ребята постарше – из 9-11 классов и первокурсники вузов.

﻿«Если в 2012 году, когда аэрокосмическая школа только начинала свою работу, у нас состоялся один заезд, в котором было только 15 детей, то в этом году уже три заезда и 150 детей, в 10 раз больше, — говорит президент МАКШ Вячеслав Аброщенко. – Это победители Олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф.Можайского, Олимпиады на Кубок им.Ю.А.Гагарина и Олимпиады им. Леонарда Эйлера из различных регионов России, наиболее активные дети из Башкирии, увлекающиеся математикой и физикой, любящие авиацию и астрономию».

В первых двух заездах в МАКШ отдохнут ребята из Московской, Ярославской, Свердловской, Челябинской областей, Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга. В третьем заезда организаторы ожидают даже гостей из Болгарии и Африки. С ребятами будут проводить занятия космонавты, летчики-испытатели.

На открытие первого заезда прибыли Герой России летчик-космонавт Михаил Корниенко и космонавт-испытатель, уроженец Альшеевского района Урал Султанов, именем которого названа школа. В следующую смену в Калиновку приедут Герои России летчики-испытатели Венер Мухаметгареев и Юрий Ващук, летчик-космонавт Юрий Усачев, который четырежды побывал в космосе, а сейчас работает над созданием межпланетных кораблей. Перед участниками школы с лекциями выступят полковник авиации Галина Кошкина, праправнучка Константина Циолковского, заведующая музеем его имени в Калуге, Елена Тимошенкова, военные, врачи.

Будут проведены сеансы прямой связи с МКС. Кроме учебных занятий у школьников останется время для спорта и творчества. Мастер-классы проведут художники из Башкирии под руководством Заслуженного художника РФ Виктора Суздальцева. Многие ребята, побывавшие в Международной аэрокосмической школе, уже поступили в МИФИ, в МАИ, в МГТУ им. Н.Э.Баумана, в военные училища Санкт-Петербурга и Москвы. Есть девушки, которые после обучения в вузе работают в НИЦ «Курчатовский институт», в ядерных центрах.

«В этом году введено еще одно новшество — с 15 по 25 августа пройдет заезд для детей, интересующихся географией, геологией, археологией, — рассказывает Вячеслав Аброщенко. — Ожидается, что в нем примут участие 30-35 школьников. Для обучения ребят также будем привлекать ученых — биологов, геологов, географов, известных путешественников. Мы напомним школьникам, что география в России – это главный предмет. Территории у нас большие — Дальний Восток и Северный Ледовитый океан еще не полностью исследованы. Одна из главных задач нашей школы — чтобы дети были патриотами нашей страны, оставались в России».