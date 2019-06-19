Хадж-2019: как совершить паломничество без приключений
УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В 2019 году в паломничество в Мекку отправятся 20 тысяч 500 россиян, из них 131 человек – из Башкортостана. Кто может поехать в главное путешествие своей жизни и что для этого нужно сделать? Объясняем.
Как пояснили в таможенной службе, паломники обычно люди в возрасте, поэтому везут с собой медикаменты. Желательно, чтобы были справки от врача. Вывозить можно до 10 тысяч долларов, все, что больше – обязательно декларировать и проходить через «красный» коридор на границе. Предупредили и о ввозе литературы. Все, что захочется привезти на родину, стоит проверить на сайте Минюста – не входит ли издание в список экстремистской литературы. Данные этого списка обновляются раз в 30 дней. В целом, действуют те же требования, что и для обычных выезжающих за рубеж.