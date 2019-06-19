Хадж-2019: как совершить паломничество без приключений

Какие требования предъявляются к паломнику?

В первую очередь – это физическое здоровье. «Хадж – это не прогулка, не просто путешествие. Это испытание – чтобы преодолеть его, необходимо физическое здоровье», — говорит Айнур Биргалин. Кроме того, паломник должен быть привит всеми прививками по национальному календарю, а также менингококковой четырехкомпонентной вакциной – это обязательно требование консульства Саудовской Аравии. Без этого сертификата визу для посещения паломнику не откроют. При этом вакцинация должна быть проведена не менее чем за десять дней и не более чем за три года до прибытия в страну. Стоит отметить, что женщины до 45 лет могут отправится в хадж только в сопровождении близких родственников – отца, дяди, брата, мужа – и родство должно быть документально подтверждено.

Как пояснили в таможенной службе, паломники обычно люди в возрасте, поэтому везут с собой медикаменты. Желательно, чтобы были справки от врача. Вывозить можно до 10 тысяч долларов, все, что больше – обязательно декларировать и проходить через «красный» коридор на границе. Предупредили и о ввозе литературы. Все, что захочется привезти на родину, стоит проверить на сайте Минюста – не входит ли издание в список экстремистской литературы. Данные этого списка обновляются раз в 30 дней. В целом, действуют те же требования, что и для обычных выезжающих за рубеж.