Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.33 ↑

EUR 72.22 ↓

19 июня Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Хадж-2019: как совершить паломничество без приключений

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В 2019 году в паломничество в Мекку отправятся 20 тысяч 500 россиян, из них 131 человек – из Башкортостана. Кто может поехать в главное путешествие своей жизни и что для этого нужно сделать? Объясняем.

Почему мусульмане отправляются в хадж?
Хадж – это паломничество в Мекку, город в Саудовской Аравии, где в мечети Аль-Харам находится главная святыня ислама – священная Кааба. Считается, что совершить хадж раз в жизни должен каждый мусульманин, имеющий для этого силы и средства. Хадж является одним из пяти столпов ислама – предписаний, обязательных для исполнения. Остальные четыре – это шахада (произнесение формулы «Нет Бога кроме Бога, и Мухаммад – пророк Его»), намаз (ежедневная пятикратная молитва), ураза (пост) и закят (налог на имущество). Но, как пояснил председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин, паломником может стать только тот, кто имеет для этого финансовую возможность – как для путешествия, так и для обеспечения всем необходимым своей семьи, которая остается на родине, пока глава семейства в путешествии. «Если у человека есть долги, то прежде, чем отправиться в Мекку, необходимо погасить их. Грубо говоря, если у мусульманина машина за миллион, он может продать ее, купить за восемьсот авто попроще, а на разницу отправиться в хадж», — объясняет Айнур Биргалин.
Сколько стоит поездка в хадж
В среднем турпакет обойдется паломникам в 180 тысяч рублей. За несколько месяцев до даты вылета можно купить путевку за 135-145 тысяч рублей. Иногда цены достигают 250 тысяч рублей – такую сумму заплатили 18 паломников за вылет из Казани. От Уфы их повезут автобусом. Те, кто отправляются в хадж повторно в течение пяти лет, оплачивают пошлину в размере 535 долларов.
Какие требования предъявляются к паломнику?
В первую очередь – это физическое здоровье. «Хадж – это не прогулка, не просто путешествие. Это испытание – чтобы преодолеть его, необходимо физическое здоровье», — говорит Айнур Биргалин. Кроме того, паломник должен быть привит всеми прививками по национальному календарю, а также менингококковой четырехкомпонентной вакциной – это обязательно требование консульства Саудовской Аравии. Без этого сертификата визу для посещения паломнику не откроют. При этом вакцинация должна быть проведена не менее чем за десять дней и не более чем за три года до прибытия в страну. Стоит отметить, что женщины до 45 лет могут отправится в хадж только в сопровождении близких родственников – отца, дяди, брата, мужа – и родство должно быть документально подтверждено.

Как пояснили в таможенной службе, паломники обычно люди в возрасте, поэтому везут с собой медикаменты. Желательно, чтобы были справки от врача. Вывозить можно до 10 тысяч долларов, все, что больше – обязательно декларировать и проходить через «красный» коридор на границе. Предупредили и о ввозе литературы. Все, что захочется привезти на родину, стоит проверить на сайте Минюста – не входит ли издание в список экстремистской литературы. Данные этого списка обновляются раз в 30 дней. В целом, действуют те же требования, что и для обычных выезжающих за рубеж.

Когда первые вылеты?
Из Уфы отправятся четыре группы паломников по 49 человек в каждой – 26,28, 29 и 31 июля. Возвращение планируется 20, 22, 23 и 25 августа. Каждую группу сопровождает гид, владеющий арабским языком, а также медик с опытом работы в подобных климатических условиях, со всеми необходимыми лекарствами. Как правило, каждый второй паломник в хадже заболевает простудными заболеваниями из-за кондиционеров и холодной воды.
Как защититься от мошенников?
За последние два года 136 человек обманулись, купив тур у мошенников. Общий ущерб был оценен в 17,5 млн рублей. Правом реализовывать хадж-туры наделены только девять аккредитованных туристических фирм: ООО «Марва-Тур», ООО «Муслим-тур», ООО «Сафа-тур», ООО «ДУМ РТ Хадж», ООО «Булгар-тур»,ООО «ТФ «Кавказ», ООО «Иман-тур», ООО «АВН Тревел» и ООО «Умма тур». Другие турагентства не имеют права организовывать хадж-туры и вывозить паломников в Саудовскую Аравию. В этом году впервые в истории организации хаджа паломники получат индивидуальные сертификаты, отпечатанные на предприятии Гознака с несколькими степенями защиты.
Куда обратиться жителям Башкирии, желающим отправиться в хадж?
Всем, кто хочет отправиться в паломничество, стоит обратиться в Первую Соборную мечеть в Уфе на ул. Тукаева, 50 – на все вопросы ответит компетентный специалист.

Теги: паломничество
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии в деле о пропаже семьи Хайруллиных появились новые подробности
В Башкортостане родственники Луизы Хайруллиной, пропавшей вместе с мужем и двумя детьми после ограбления банка, сообщили новые подробности этой загадочн
Жительница Башкирии до смерти забила 4-летнюю дочь и обвинила в убийстве своего сожителя
В Башкирии завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летней жительницы города Стерлитамака в истязании своих детей и убийстве дочери. Сл
Виновникам «пьяных» ДТП может грозить лишение свободы от 3 до 15 лет
Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя. Документ опубликован на официальн
В Уфе после гибели рабочих при падении с высоты возбуждено уголовное дело
Следственный отдел Октябрьского района Уфы возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих. Преступление предусмотрено статьей УК РФ «Нарушение прав
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть