Фото: ИА «Башинформ» В Уфе появится Центр современного искусства Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе на «Инвестчасе» в Правительстве РБ обсудили создание в Уфе Центра современного искусства

Деятельность центра должна стать новым направлением музейно-экспозиционной работы в республике. Предполагается, что музей будет экспонировать произведения мировой сети музеев современного искусства, продвигать и популяризировать произведения башкирских художников, формировать и хранить их коллекции.

По мнению министра культуры РБ Амины Шафиковой, проект актуален как для творческого сообщества, так и для жителей города.

«Сегодня большая часть работ современных художников хранится в мастерских, на показ выставляется около 20% имеющихся коллекций, – отметила министр. – Новый музей обязательно будет востребован.

Планируемая площадь музея – порядка 10 тысяч кв. м. Внешний облик и планировка здания будут определены путём проведения международного конкурса.

Врио главы региона Радий Хабиров обратил внимание на то, что здание должно иметь собственный стиль, отличаться современностью и при этом органично вписываться в архитектурный облик города.