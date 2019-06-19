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19 июня Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

С 1 сентября в Башкирии начнут работать пять базовых школ Российской академии наук

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 1 сентября пять общеобразовательных учреждений Башкортостана начнут работу в новом статусе – «Базовые школы РАН». Проект базовых школ РАН запускает в 32 российских регионах с целью создания максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей.

В список пилотных школ вошли пять учебных заведений республики: из Уфы — гимназия №64, инженерный лицей № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ, физико-математический лицей № 93, а также гимназия № 1 г.Стерлитамак, лицей № 1 г. Нефтекамск.

В рамках проекта предполагается организация сотрудничества указанных школ с региональными научными центрами и представительствами РАН, ведущими научными институтами и высшими учебными заведениями.

Куратором проекта в регионе выступает Министерство образования РБ. Региональным научным центром, оказывающим поддержку Базовым школам РАН, определен Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук.

Теги: образование
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