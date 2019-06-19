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19 июня Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе активистов обучили правильно фиксировать административные правонарушения

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 21 активиста обучили для выявления и фиксации административных правонарушений.

Однодневный семинар прошел в столице Башкирии 19 июня. Специалисты республиканского Госкомитета по делам юстиции и Центра общественной безопасности разъяснили требования для фиксации административного правонарушения.

Как сообщил агентству «Башинформ» координатор инициативной группы сообщества «Зеленая Башкирия» Ридан Ахьямов, после теоретической части слушатели выйдут в ближайшие дворы для проверки своих знаний. По его словам, административное законодательство допускает, чтобы правонарушения фиксировали и обычные граждане. Однако для корректного оформления протокола, необходимо знать, в каком ракурсе, например, нужно сфотографировать автомобиль, желательно его «привязать» к какому-либо географическому объекту, дому и улице. Кроме того, надо направить собранные доказательства в административную комиссию определенного района.

«В настоящее время обучение в основном направлено на выявление и фиксацию незаконных парковок на газонах и детских площадках, в дальнейшем планируем обучить активных горожан правильно реагировать на незаконные свалки и парковки в водоохранной зоне», — сказал Ридан Ахьямов.

Ранее он озвучивал планы по мере развития движения «Зеленый патруль» получить для наиболее активных его членов статус общественных инспекторов по охране окружающей среды, а в последующем включить их в составы административных комиссий при муниципальных образованиях республики.

Теги: Зеленая Башкирия
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