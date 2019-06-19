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19 июня Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Третий «Digital Курултай» стал уникальным событием по своему формату

ОБЩЕСТВО
Фото: Айбулат Акбутин

Третий «Digital Курултай» стал уникальным событием по своему формату Фото: Айбулат Акбутин

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев поделился мнением по поводу прошедшего в стенах Госсобрания РБ III форума «Digital Курултай». По его словам, мероприятие с каждым годом обретает все больший масштаб и привлекает внимание широкой общественности.

«Символично, что «Digital Курултай» в этот раз переместился на площадку Государственного Собрания — Курултая, — прокомментировал Константин Толкачев. — Впервые здесь встретились в таком формате лидеры общественного мнения, блогеры, журналисты, представители исполнительной власти, депутаты. Организаторам удалось привлечь авторитетных и узнаваемых спикеров. Программа оказалась очень насыщенной, познавательной, выстроенной с учетом новейших цифровых разработок и практик в бизнесе, масс-медиа, политике. Уверен, знания, полученные в ходе конференции, будут полезны всем ее участникам, найдут широкое практическое применение. Парламентарии в этом — не исключение. Практически все депутаты используют цифровые технологии в своей работе, в первую очередь социальные сети. Это современный тренд, требование нашей эпохи. При этом необходимо иметь соответствующий уровень компетенции в обозначенной сфере. Надеюсь, мероприятие и впредь будет проходить в подобном формате. Нам было бы интересно участвовать в нем и в дальнейшем».

В этом году для участия в «Digital Курултае» прибыли более 600 гостей, в том числе спикеры из Москвы, других регионов, из-за рубежа. Для них был организован этнотур по Южному Уралу, знакомство с традициями, фольклором, национальной кухней коренных жителей республики.

«Такого, кажется, еще не было нигде: в Курултае, оплоте законодательной власти, российские лидеры в диджитал и медиа вместе с руководителем республики Радием Хабировым говорят о цифровой революции, — отметил организатор мероприятия, популярный блогер Раис Габитов. — В зале 600 чиновников, блогеров и журналистов. Всего приехали 50 спикеров и популярных российских блогеров, которые пишут о своих впечатлениях с миллионными охватами. Считаю это отличным позиционированием Башкортостана. Приятно видеть, как моя республика становится современнее».

Теги: Digital Курултай, Константин Толкачев
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