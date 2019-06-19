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Профсоюз медработников Башкирии требует наказать адвоката по делу школьного фельдшера

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Профсоюз медработников Башкирии требует наказать адвоката по делу школьного фельдшера Фото: Ксения Калинина

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Профсоюз работников здравоохранения Башкортостана обратился в Прокуратуру и Адвокатскую палату республики с требованием привлечь к ответственности адвоката, нарушающего закон и адвокатскую этику, по делу школьного фельдшера из Нефтекамска.

В суд передано уголовное дело в отношении фельдшера школы Нефтекамска, где в результате эпилептического приступа умерла 17-летняя ученица. По словам адвоката Профсоюза работников здравоохранения РБ Азата Аминева, вины школьного медработника по статье «неоказание помощи больному» нет.

«По материалам уголовного дела, в школьный медпункт девушку принесли уже в бездыханном сознании, медик вызвала бригаду скорой помощи, до приезда которой не отходила от больной. Фельдшер очистила рот девушки от рвоты, сделала необходимый укол. Когда приехала» скорая», вместе с врачами она продолжала бороться за жизнь школьницы. Утверждения родственников о том, что фельдшер отказалась вызвать «скорую», оставила больную без помощи, не подтверждены фактами. А вот то, что девушка накануне трагедии занималась брейк-дансом, хотя при эпилепсии физнагрузки запрещены, и в школу пришла с признаками простуды — эти факты в уголовном деле отражены. Диагноз «эпилепсия» 17-летней школьнице врачи поставили за два года до трагедии. Фельдшер знала о проблемах со здоровьем девочки, инструктировала родителей о правилах поведения в школе и особенностях ухода», — сообщил адвокат обвиняемой.

В пресс-службе республиканского профсоюза работников здравоохранения заявили, что материалы уголовного дела еще только переданы в суд, а адвокат потерпевшей стороны уже разместил в соцсетях документы обвинительного заключения, где указываются персональные данные медработника с пометкой, что его «удалось привлечь к уголовной ответственности».

«Неоказание помощи больному» школьным фельдшером еще предстоит доказать в суде, а адвокат своими действиями уже нарушил законодательство о защите персональных данных, — пояснил заведующий правовым отделом профсоюза Виталий Манзюков. — Раскрытую информацию подхватили СМИ и уже выставляют медработника виновным в произошедшем, не видя другую сторону. Это наносит ущерб деловой репутации самого медика и дискредитирует всю медицинскую общественность».

Теги: профсоюз, медицина, закон
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