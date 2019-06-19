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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии сотрудник МЧС спас тонущую девочку

ПРОИСШЕСТВИЯ
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Башкирии сотрудник МЧС спас тонущую девочку Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Иглинском районе Башкортостана сотрудник МЧС предотвратил гибель детей на водоеме. Днем 12 июня на Дмитриевском пруду в районе поселка Ягодный возле воды отдыхали три девочки в возрасте от 11 до 13 лет, родителей с ними не было. К берегу они приехали на велосипедах. Дети решили искупаться, так как было жарко.

«Одна из девочек неожиданно начала уходить под воду, звать на помощь и цепляться за вторую девочку. В тот момент, когда одна из девочек уже почти что скрылась под водой, рядом на автомобиле проезжал гостивший у родственников Александр Бейда. Стоит отметить, что Александр является сотрудником отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС РФ по Башкирии. Он мгновенно оценил ситуацию и, не задумываясь, остановил машину и побежал на помощь девочкам, одна из которых у него на глазах уже ушла под воду с головой», — сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Мужчина быстро вытащил ребенка на поверхность воды, и уже вместе с другой девочкой помог выбраться обеим на берег. Подростки отделались испугом.

Оказывается, девочек отнесло на глубину. Младшая, которая стала тонуть, не умет плавать. Более того — место, где всё это произошло — является необорудованным для купания.

Только убедившись в том, что с девочками всё будет в порядке, Александр вздохнул спокойно. Дети поблагодарили спасителя и уехали на велосипедах домой.

«Александр себя героем не считает, но очень рад, что смог оказаться в нужное время в нужном месте. МЧС РБ представляет Александра к награде за смелые и решительные действия по предотвращению происшествия, которое могло привести к гибели детей на воде», — добавили в ведомстве.

Теги: ГУ МЧС по РБ, дети
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