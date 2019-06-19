Фото: Россия 1 В Башкирии в деле о пропаже семьи Хайруллиных появились новые подробности Фото: Россия 1

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане родственники Луизы Хайруллиной, пропавшей вместе с мужем и двумя детьми после ограбления банка, сообщили новые подробности этой загадочной истории. Отец разыскиваемой женщины рассказал ГТРК «Башкортостан», что у семьи, кроме дома стоимостью около 6 млн рублей, еще осталась однокомнатная квартира в ипотеке. Эта недвижимость оформлена на Луизу и ее мужа. Сейчас платежи никто не вносит.

Также был найден автомобиль «Рено Дастер», на котором, как предполагалось, семья уехала в неизвестном направлении. Выяснилось, машину с 2017 года сдали в ломбард, а сейчас она находится в залоге у банка. Последний платеж в 25 тысяч рублей Марат Хайруллин внес за два дня до исчезновения всей семьи — 25 мая.

«Если они планировали сбежать навсегда, тогда зачем Марат вносил этот платеж? — спрашивает отец Луизы. — Зачем моя дочь у себя деревья во дворе сажала за две недели до этого?».

Родственник добавил, что накануне был на приеме у очередного экстрасенса. Тот сказал, что семья Луизы жива и находится в одной из деревень в Казахстане. Но близкие сомневаются в этой версии и больше склоняются к криминальной версии исчезновения семьи Хайруллиных.

Как информировало агентство «Башинформ», Луиза Хайруллина подозревается в похищении более 20 млн рублей из банка, в котором проработала 5 лет. «Ограбление века» произошло в конце мая. Она бесследно исчезла вместе с мужем и двумя детьми. Родственники Луизы уверены, что сама бы она никогда не пошла на преступление — кто-то ее заставил. Отец Луизы в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым рассказал, что подозревает мужа его дочери — Марата, который увлекался азартными играми, в том, что тот мог проиграть деньги и задолжать кредиторам крупную сумму, как это уже было в их семье. Возможно, именно поэтому супруги ограбили банк и пустились в бега. Мужчина опасается, что его дочь ищут не только полицейские, но и бандиты. Отец Луизы боится за их жизни. Отец Марата винит во всем Луизу, так как именно она влезла в кассу и навлекла неприятности на всю семью. Близкие друзья также разделились на два лагеря. Даже незнакомые люди в соцсетях вступились за Луизу, публикуют посты в ее поддержку, запустили хештег #бегилуизабеги, таким образом протестуя против высоких процентов на кредиты в банках.

За информацию о местонахождении Луизы и Марата объявлено вознаграждение в один миллион рублей.