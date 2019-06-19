В РЖД рассказали, что чаще всего забывают пассажиры в поездах

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В РЖД сообщили, что чаще всего теряют пассажиры в дороге. Это предметы одежды, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники и документы, сообщили в пресс-службе компании.

Более 4,5 тысячи пассажиров поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») воспользовалось сервисом по поиску забытых вещей, который начал работать на официальном сайте «РЖД» с марта 2019 года. За это время найдено более двух тысяч забытых вещей, при этом большая часть заявок отзывается самими пассажирами в связи с находкой вещей у себя.

Для розыска вещей достаточно заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам». В анкете указывается имя, номер билета, телефон, электронная почта и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет.

Кроме того, нужно составить описание забытых вещей и указать, где предположительно они были оставлены в вагоне. Опознать свои вещи пассажир сможет по фотографии. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.