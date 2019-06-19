Фото: Ксения Калинина В Башкирии полицейский утаил свои доходы и расходы Фото: Ксения Калинина

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура города Салавата провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства в местном отделе полиции. По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, начальник специального приемника для содержания лиц, арестованных в административном порядке, должным образом не отчитывался о своих доходах и расходах.

«С 2010 по 2017 годы он не указал в справке наличие в собственности квартиры, а также доходы, полученные от продажи иномарок класса «Люкс» и мотолодки. Также он скрыл информацию об ипотеке и кредите на общую сумму более миллиона рублей», — сообщили в ведомстве.

Об итогах проверки прокуратура сообщила в органы внутренних дел. Позже полицейский уволился со службы по собственному желанию.

Прокуратура направила в суд иск об изменении формулировки его освобождения от должности на увольнение в связи с утратой доверия. Суд удовлетворил требования прокурора. Верховный суд РБ подтвердил законность ранее принятого решения.