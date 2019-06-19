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19 июня Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе на улице Авроры на неделю ограничат движение транспорта

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе из-за ремонта дороги с 20 по 27 июня будет ограничено движение транспорта по улице Авроры — на участке от медицинского центра по адресу: ул. Авроры, 18, до улицы Степана Кувыкина, 98/3.

«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дорог, и рекомендуем заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться альтернативными путями», — обратились к уфимцам и гостям города в мэрии Уфы.

Теги: ремонт дороги, ограничение движения
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