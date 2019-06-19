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В России могут начать изымать земельные участки за несоблюдение пожарной безопасности

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В России могут начать изымать земельные участки за несоблюдение пожарной безопасности Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России могут начать изымать земельные участки за несоблюдение пожарной безопасности. Изменения в Земельный кодекс РФ и федеральный закон «О пожарной безопасности» предлагает внести Минэкономразвития, сообщает ТАСС.

«Земельный участок, за исключением земельного участка, являющегося предметом ипотеки, а также земельного участка, в отношении собственника которого судом возбуждено дело о банкротстве, принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если такой земельный участок используется с нарушением требований пожарной безопасности в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений в рамках государственного пожарного надзора», — говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

Предполагается, что изъятые земельные участки будут проданы на публичных торгах. «Начальной ценой изъятого земельного участка на публичных торгах является рыночная стоимость такого земельного участка, определенная в соответствии с федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»», — говорится в документе, где отмечено, что в случае проведения повторных публичных торгов цена участка снижается на 20% от первоначальной стоимости. Денежные средства, вырученные от продажи участка, будут переданы бывшему собственнику.

26 апреля 2019 года президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июля проработать механизм изъятия земельных участков за систематическое нарушение требований пожарной безопасности.

Теги: пожарная безопасность, Минэкономразвития РБ
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