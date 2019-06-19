Башкирия в федеральных СМИ: В Уфе «Ступор» и «Шторм», что едят дети и кто возьмет индейку

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на мировом форуме по безопасности представили комплексы подавления беспилотников «Ступор».

Здесь «Ступор» и «Шторм». В Уфе в рамках международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, представили переносные комплексы подавления беспилотных летательных аппаратов «Ступор». Об этом сообщает RT со ссылкой на «Реальное время». Отмечается, что «Ступор» представляет собой противодроновое ружьё, которое с помощью электромагнитных импульсов способно подавлять каналы управления беспилотником.

О том, что в Уфе «Рособоронэкспорт» представляет новый комплекс борьбы с беспилотниками, информировала и деловая газета «Взгляд». «В Уфе представим новинки нашего каталога – средства борьбы с беспилотниками», – приводит издание слова гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева. Как сообщается, «переносной комплекс электромагнитного подавления беспилотников «Ступор» может вызвать особый интерес у иностранных заказчиков». Также внимание участников форума в Уфе «может привлечь радиолокационная система обнаружения и сопровождения наземных, надводных и воздушных целей, обнаружитель взрывчатых веществ и опасных химикатов «Кербер-Т», новейшие автоматы Калашникова серий АК-203, АК-12 и АК-15 и новейший водометный автомобиль «Шторм», добавили в компании. «На стенде «Рособоронэкспорта» представят вертолет круглосуточного применения Ка-226 и специальные автомобили «Тигр» и «Тайфун» для оперативного перемещения подразделений». «В форуме в Уфе участвуют делегации более 120 стран мира, делегации возглавляют секретари советов безопасности, главы силовых ведомств, советники президентов по нацбезопасности», — рассказали в издании.

Что и как едят наши дети, проверят диетологи, сообщает «Российская газета». В издании говорится, что в пяти регионах страны — Московской, Самарской, Свердловской, Омской областях и в Башкортостане стартовало исследование, цель которого — проверить качество привычного рациона у российских детей. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач России Анна Попова. Медики хотят выяснить, какие перекосы в питании существуют, скорректировать, если понадобится, рацион в школах и детских садах, а также дать рекомендации родителям. Отмечается, что в России и в мире стремительно растет число людей, страдающих ожирением. «Сегодня уже каждый четвертый представитель сильного пола и каждая третья женщина не вписываются в нормальные весовые рамки, а это платформа для серьезных проблем со здоровьем. Причем корни проблемы уходят в детство: если человек "наедает" лишний вес, еще будучи ребенком, то в большинстве случаев уже к 30-40 годам у него будет ожирение и сопутствующие недуги, прежде всего гипертония, таковы данные исследования, проведенного в Национальном медицинском исследовательском центре профилактической медицины». Как подчеркивается, типичная ошибка родителей — перебор со сладкими напитками. Опрос родителей и детей будет проходить в школах, вопросы для тестирования составили специалисты ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, уточнили в «РГ».

Где самая дорогая и дешевая земля. Журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России, поместив на первое место в нем АО «Фирма "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачева», сообщает «Вести.ру». «Издание подчеркнуло, что данная компания принадлежит семье бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева и она распоряжается 649 тысячами гектаров на юге России, стоимость которых оценивается в 68 млрд 500 млн рублей. На втором месте агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова (владелец АФК «Система»). За ним идет крупнейшая компания-производитель мяса в РФ — «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линников. По информации журнала, владения братьев оцениваются в 412 тысяч гектаров стоимостью 45,6 млрд рублей и в 1 млн гектаров стоимостью 45 млрд рублей. При этом отмечается, что «самая дорогая сельскохозяйственная земля на юге России. Так, стоимость гектара в Краснодарском крае насчитывает 130 тысяч рублей. А самая дешевая — в Башкирии и Пензенской области, где гектар стоит 20 тысяч рублей». В целом 20 крупнейших российских землевладельцев контролируют 7,87 млн гектаров земель сельхозназначения на 471,7 млрд рублей.

Тем временем в России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор. Как узнали «Известия», Минэкономразвития РФ предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности. Соответствующие поправки в Земельный и Гражданский кодексы опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Забирать участки предлагается через суд «в случае зарастания территории сорной растительностью и накопления бытовых отходов». «Ранее в мае в Башкирии инвалида Виктора Ананьева, у которого нет ног и одной руки, оштрафовали за нескошенную в огороде траву. По словам чиновников, мужчина создает пожароопасную ситуацию в населенном пункте», — напомнили в издании.

Кто возьмет индейку. Газета «Коммерсантъ» пишет, что «некогда третий производитель индейки в России (бренд «Индюшкин») Башкирский птицеводческий комплекс (БПК) им. Гафури может отойти неожиданному инвестору. Комплекс мощностью 26 тыс. тонн мяса в год может арендовать структура владельца Azimut Hotels Александра Клячина». Как сообщается, «в марте 2018 года Арбитражный суд Республики Башкортостан ввел в отношении БПК процедуру наблюдения. Общий размер требований кредиторов — 17,5 млрд руб. Из этой суммы 12,7 млрд руб. приходится на долг перед Россельхозбанком. Еще 4 млрд руб.— задолженность перед фондом «Урал» экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова. Производство на БПК заморожено с осени 2017 года». По словам эксперта, «стандартный вариант предполагает продажу комплекса БПК на торгах с распределением средств между кредиторами». Ранее замглавы Минсельхоза Башкирии Юрий Лысов говорил, что Россельхозбанк готов отдать инвестору БПК в аренду с последующим выкупом, напомнили в издании.

Как в Уфе нетрезвая женщина разбила угнанное такси, рассказали «Дни.ру». По словам хозяина угнанного автомобиля, ночью он подвез мужчину и женщину на улицу Губайдуллина. «У пары не оказалось при себе денег, и тогда молодой человек отправился за ними в квартиру. Таксист решил последовать за ним. Оставшаяся в автомобиле женщина воспользовалась ситуацией и угнала иномарку», — сообщили в газете подробности инцидента. К счастью, правоохранители быстро задержали преступницу. Однако пьяная злоумышленница за это время успела разбить машину на проспекте Октября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, добавили в издании.