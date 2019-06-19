Фото: Госкомитет РБ по ЧС В Башкирии в болото упал дельтаплан Фото: Госкомитет РБ по ЧС

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане в экстренные службы 18 июня поступило сообщение о том, что недалеко от деревни Сайраново Туймазинского района в болото упал дельтаплан. На место происшествия сразу же выехали спасатели Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС.

«Пилот, к счастью, выбрался самостоятельно и передан сотрудникам скорой помощи», — сообщили в пресс-службе Госкомитета.

В ведомстве просят граждан не забывать про собственную безопасность во время занятий экстремальными видами спорта: не нужно летать на дельтаплане во время грозы, сильного ветра, дождя, в туман и другие неприятные и опасные погодные условия; нельзя отправляться в полеты без первоначального обучения с тренером.