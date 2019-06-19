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19 июня Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Активистов «Зеленого патруля Башкирии» научат следить за законом о парковках на газонах

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Активистов «Зеленого патруля Башкирии» научат следить за законом о парковках на газонах Фото: Ксения Калинина

УФА, 19 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе пройдет обучение активистов движения «Зеленый патруль Башкирии». Их научат следить за законом о парковках на газонах: законодательно фиксировать административные правонарушения и готовить материалы для направления в административные комиссии районов и городов республики. После теоретической части планируется провести выход во дворы и применить полученные знания.

«На сегодняшний день в ходе рейдов «Зеленый патруль Башкирии» предупреждает автовладельцев об обнаружении признаков административного правонарушения, — пояснил координатор инициативной группы сообщества «Зеленая Башкирия» Ридан Ахьямов. — Но мы рассчитываем, что по мере развития нашего движения, наиболее активные члены «Зеленого патруля» получат статус общественных инспекторов по охране окружающей среды, а в последующем будут включены в составы административных комиссий при муниципальных образованиях республики. Это позволит нам наладить эффективный диалог с местной властью для более продуктивного решения поставленных нами задач».

Обучение состоится 19 июня в Министерстве природопользования и экологии РБ (ул. Ленина, 86, каб. 104).

Напомним, этой весной в Башкирии вступил в силу закон о штрафах за парковку или проезд автомобилей по газонам, клумбам и детским площадкам.

Теги: парковка на газонах, зеленый патруль
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