Фото: ИА «Башинформ» Закрытие проезда по старому Бельскому мосту переносится на ночное время Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Закрытие проезда по старому Бельскому мосту через реку Белая в створе улицы Воровского, планировавшееся 19 июня на дневное время, переносится на ночное время суток.

Движение транспорта по мосту будет закрыто с 23.00 часов 19 июня до 06.00 часов 20 июня в связи с укладкой верхнего слоя асфальта на проезжую часть мостового перехода, сообщили в столичной мэрии.

Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дорог. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и обращать внимание на дорожные знаки и ограждения.