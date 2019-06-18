Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.31 ↓

EUR 72.10 ↑

18 июня Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Закрытие проезда по старому Бельскому мосту переносится на ночное время

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Закрытие проезда по старому Бельскому мосту переносится на ночное время Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Закрытие проезда по старому Бельскому мосту через реку Белая в створе улицы Воровского, планировавшееся 19 июня на дневное время, переносится на ночное время суток.

Движение транспорта по мосту будет закрыто с 23.00 часов 19 июня до 06.00 часов 20 июня в связи с укладкой верхнего слоя асфальта на проезжую часть мостового перехода, сообщили в столичной мэрии.

Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дорог. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и обращать внимание на дорожные знаки и ограждения.

Теги: мост, ремонт дороги
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии в бане нашли тела пожилой женщины и ребенка
В Янаульском районе Башкортостана поздно вечером 16 июня бабушка вместе с внучкой пошли в баню. Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохрани
В Башкирии бизнесмен вместо приюта для бездомных животных организовал их убой
Прокуратура Чишминского района Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя села Надеждино Белебеевского
В Москве скончался член Молодежного парламента при Госдуме, уроженец Сибая Раян Матинов
В Москве скончался член Молодежного парламента при Госдуме РФ, член Ассоциации юристов России Раян Матинов. Ему было всего 27 лет. Раян Матинов родился
Застрелили в машине: трое жителей Башкирии обвиняются в заказном убийстве уфимца
Следственный комитет по Башкортостану завершил расследование уголовного дела в отношении троих жителей республики 60, 58 и 29 лет по статье «исполнение,
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть