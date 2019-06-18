В Башкирии из-за камнепада закрыли дорогу на Юмагузинское водохранилище
В Башкирии из-за камнепада закрыли дорогу на Юмагузинское водохранилище Фото: Минэкологии РБ
УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкирии из-за камнепада закрыли дорогу к причальному сооружению Юмагузинского водохранилища. Об этом сообщает Министерство природопользования и экологии республики.
Запрет на проход граждан и проезд автотранспорта по эксплуатационной дороге, ведущей к гидротехническому сооружению, введен с 7 июня. Мера обусловлена необходимостью обеспечения безопасности посетителей в связи с падением камней на вышеуказанную дорогу, уточняет ведомство.