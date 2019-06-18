Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.31 ↓

EUR 72.10 ↑

18 июня Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфимцы пожаловались на условия содержания экзотических животных в передвижном зоопарке

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Уфимцы пожаловались на условия содержания экзотических животных в передвижном зоопарке Фото: автор

УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Уфы, недалеко от остановки «Трамплин», разместился передвижной зоолунапарк, который уже несколько лет не двигается с места. В агентство «Башинформ» обратились возмущенные уфимцы. Они сообщили, что животные содержатся в жутких условиях, «несовместимых с нормальной жизнью», и поделились фотографиями. Горожане переживают, что животные в подобных условиях мучаются и лишены нормального существования. Сотрудники информагентства выехали в зоопарк, чтобы своими глазами увидеть то, что там происходит.

Подробнее об увиденном и о том, что говорят об этой ситуации представители общественности, эксперты и чиновники, читайте в материале «В Уфе львы, тигры и медведи стали «заложниками» передвижного зоопарка».

Теги: зоопарк, животные
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии в бане нашли тела пожилой женщины и ребенка
В Янаульском районе Башкортостана поздно вечером 16 июня бабушка вместе с внучкой пошли в баню. Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохрани
В Башкирии бизнесмен вместо приюта для бездомных животных организовал их убой
Прокуратура Чишминского района Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя села Надеждино Белебеевского
В Москве скончался член Молодежного парламента при Госдуме, уроженец Сибая Раян Матинов
В Москве скончался член Молодежного парламента при Госдуме РФ, член Ассоциации юристов России Раян Матинов. Ему было всего 27 лет. Раян Матинов родился
В Башкирии очереди в детские сады станут открытыми
До 21 июня в Башкирии «Единую республиканскую очередь в дошкольные образовательные организации» сделают открытой. Об этом на оперативном совещании в прав
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть