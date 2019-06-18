Фото: автор Уфимцы пожаловались на условия содержания экзотических животных в передвижном зоопарке Фото: автор

УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Уфы, недалеко от остановки «Трамплин», разместился передвижной зоолунапарк, который уже несколько лет не двигается с места. В агентство «Башинформ» обратились возмущенные уфимцы. Они сообщили, что животные содержатся в жутких условиях, «несовместимых с нормальной жизнью», и поделились фотографиями. Горожане переживают, что животные в подобных условиях мучаются и лишены нормального существования. Сотрудники информагентства выехали в зоопарк, чтобы своими глазами увидеть то, что там происходит.

Подробнее об увиденном и о том, что говорят об этой ситуации представители общественности, эксперты и чиновники, читайте в материале «В Уфе львы, тигры и медведи стали «заложниками» передвижного зоопарка».