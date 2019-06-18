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В Башкирии туристы устроили стрельбу во время сплава по реке Зилим

ОБЩЕСТВО
Фото: «группа Природный парк «Зилим» «ВКонтакте» | Видео: группа Природный парк «Зилим» «ВКонтакте»

В Башкирии туристы устроили стрельбу во время сплава по реке Зилим Фото: «группа Природный парк «Зилим» «ВКонтакте» | Видео: группа Природный парк «Зилим» «ВКонтакте»

УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане группа туристов устроила стрельбу во время сплава по реке Зилим. Отдыхающие стреляли более часа. Об этом сообщается в группе «Природный парк «Зилим» «ВКонтакте».

Инспекторы пошли на звуки выстрелов и нашли группу отдыхающих, рядом с которой были явные следы стрельбы — простреленные банки из-под спиртного, пустые коробки для патронов карабина.

Туристы всячески отрицали свою причастность к выстрелам, что у них есть оружие, и не дали провести осмотр. Инспекторы сопроводили группу до финиша — деревни Таш-Асты — и вместе с инспектором по охране животного мира и участковым инспектором отдела внутренних дел составили три протокола и изъяли ружья.

«В итоге отдых был омрачен самими же участниками сплава. Были напуганы и соседи горе-туристов. Понятно, что стрельба сама по себе таит опасность, стрельба из нарезного оружия опасна многократно, из-за дальности полета выпущенной пули», — заявили в официальной группе парка.

Теги: оружие, стрельба, туризм
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