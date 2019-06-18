Фото: Олег Яровиков В Башкирии врачи поликлиник «приписывали» услуги пациентам и получали страховые выплаты Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В нескольких поликлиниках Башкирии врачи вносили «приписки» об услугах, которые фактически не были исполнены. Нарушения законодательства о здравоохранении выявили в ходе прокурорской проверки.

«Искаженные сведения впоследствии направлялись в страховые компании, которые оплачивали фактически не оказанные медицинские услуги», — сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Случаи зафиксированы в 22 поликлинике Уфы. Там врачи сделали записи семи пациентам о прохождении диспансеризации. Однако граждане опровергли эту информацию.

В Ишимбае в медицинской системе «Промед» медики указали о том, что мужчина дважды посетил медучреждение, однако данные в карточке и слова жителя, страдающего ишемией, этот факт не подтвердили.

Салаватская больница направила на оплату в страховые организации данные о проведенных профосмотрах и оказании медпомощи на дому, что также не было отражено в медицинских картах.

В Уфе терапевты поликлиники №2 и больницы №8 допустили более 10 фактов аналогичных приписок.

Главврачам больниц и поликлиник, а также и.о. министра здравоохранения посоветовали устранить нарушения.