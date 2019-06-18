В Башкирии прокуратура потребовала закрыть аварийную школу

УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Более 430 детей из села Старый Сибай Баймакского района начнут новый учебный год в городе Сибае. Прокуратура потребовала закрыть здание школы, которое с 2013 года признано частично аварийным. По заключению экспертов, поврежден фундамент и несущие конструкции.

Местные власти ограничили эксплуатацию поврежденной части здания, но рекомендацию по капитальному ремонту строения не выполнили.

«Прокурор района потребовал повторно обследовать техническое состояние всего здания за летние каникулы. Однако администрация района и школы не исполнили свои обязанности. Повторная прокурорская проверка совместно со специалистами показала, что всё здание находится в аварийном состоянии. Стены и фундамент покрыты многочисленными трещинами, в том числе сквозными, не работает вентиляционная система, осыпалась штукатурка, покосились окна», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Суд согласился с доводами представителей надзорного органа и закрыл аварийную школу в селе Старый Сибай. Сейчас компетентные органы согласовывают и утверждают проектную документацию для строительства новой школы.