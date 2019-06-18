К чему готовиться специалистам по охране труда в 2019 году?на правах рекламы
УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
Система «Охрана труда» приглашает на бесплатный семинар «Главные изменения в охране труда: к чему готовиться в 2019 году», который пройдет 21 июня в АМАКС Турист-отеле.
Лектор семинара: Любимов Андрей Андреевич — эксперт по вопросам охраны труда и здоровья Общероссийского Профсоюза образования.
В программе семинара:
• Как ГИТ проверяет по новым правилам: опыт ГИТ и компаний
• К чему готовиться специалистам по охране труда после вступления в силу изменений в раздел Х Трудового кодекса об охране труда
• Какие изменения ждут в порядке обучения работников по охране труда и проверке знаний
• Что изменится в порядке проведения медосмотров
• Станет ли обязательной независимая оценка квалификации специалистов по охране труда
Место проведения: АМАКС Турист-отель, зал Агава, ул. Р. Зорге, д. 17
Узнайте подробную программу и зарегистрируйтесь на сайте или по тел.: 8 800 333 77 13.