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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

К чему готовиться специалистам по охране труда в 2019 году?

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ОБЩЕСТВО

УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Система «Охрана труда» приглашает на бесплатный семинар «Главные изменения в охране труда: к чему готовиться в 2019 году», который пройдет 21 июня в АМАКС Турист-отеле.

Лектор семинара: Любимов Андрей Андреевич — эксперт по вопросам охраны труда и здоровья Общероссийского Профсоюза образования.

В программе семинара:

• Как ГИТ проверяет по новым правилам: опыт ГИТ и компаний

• К чему готовиться специалистам по охране труда после вступления в силу изменений в раздел Х Трудового кодекса об охране труда

• Какие изменения ждут в порядке обучения работников по охране труда и проверке знаний

• Что изменится в порядке проведения медосмотров

• Станет ли обязательной независимая оценка квалификации специалистов по охране труда

Место проведения: АМАКС Турист-отель, зал Агава, ул. Р. Зорге, д. 17

Узнайте подробную программу и зарегистрируйтесь на сайте или по тел.: 8 800 333 77 13.

Смотрите, как проходят наши семинары!

Теги: охрана труда, семинар
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