В Уфе движение по Бирскому тракту закрывается на полтора месяца

УФА, 18 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 18 июня по 31 июля будет закрыто движение автотранспорта по Бирскому тракту на участке от пересечения с улицей Свободы до железнодорожного переезда.

Как сообщили в мэрии, такая мера вводится в связи со строительством транспортной развязки. Объезд перекрываемого участка будет осуществляться по временной технологической дороге.

В администрации г. Уфы попросили жителей и гостей столицы Башкортостана с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дороги. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и интервалы, обращать внимание на дорожные знаки и ограждения.

Протяженность Бирского тракта превышает 12 км. В целом обновленную трассу планируется сдать до 25 октября 2019 года.