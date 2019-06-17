Пассажиры московского метро теперь могут познакомиться с башкирской культурой

Фото: http://bashpredmsk.bashkortostan.ru/













Фото: http://bashpredmsk.bashkortostan.ru/

УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В галерее «Метро» на станции «Выставочная» Московского метрополитена открылась фотовыставка «Монисто», приуроченная к 100- летию Республики Башкортостан. Фотопроект экспонируется не только в России, но и за рубежом: в Великобритании, Германии, Турции и Швейцарии. Теперь с историей и культурой башкирского народа могут познакомиться и пассажиры московского метро.

Автор проекта — Гульназ Галимуллина. На 30 красочных фотографиях запечатлены на фоне старинных домов Уфы жители республики в национальных костюмах и с традиционными украшениями – монисто. Героини фото одеты в яркую народную одежду, которую украшают изделия из монет (монисто), натуральных камней и кораллов. Выставка состоит из нескольких серий — «Память», «Истоки», «Юность», «Осколки», «Монисто», поскольку автору фотопроекта хотелось охватить все аспекты истории. Во время Великой Отечественной войны монисто сдавали на нужды обороны, драгоценные металлы переплавлялись в запчасти для боевой техники, а цветные — в гильзы. В последнее время монисто вернулось в обиход современных башкирок, его носят как модное украшение.

В торжественной церемонии открытия выставка приняли участие советник врио Главы Республики Башкортостан по культуре и искусству, знаменитый оперный певец, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков, полномочный представитель Башкортостана при Президенте РФ Роман Симандуев, министр культуры республики Амина Шафикова, депутат Государственный Думы РФ, председатель правления РОО «Землячество Башкортостана» Инга Юмашева, заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

﻿«Россия — многонациональная страна. Мне хотелось показать красоту и уникальность башкирской культуры», — сказала автор работ, фотохудожник Гульназ Галимуллина.

﻿«Мы рады дать возможность нашим пассажирам познакомится с этим ярким фотопроектом. Более 340 тысяч человек смогут увидеть 30 уникальных снимков до 1 июля включительно. «Монисто» станет 33-й выставкой, которая проходит в нашей галерее», — рассказал заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

Гости насладились не только красивыми фотографиями, но и башкирскими танцами. В церемонии открытия экспозиции принял участие Московский ансамбль башкирского танца «Алтын ай», участник ансамбля кураистов «Саптар» Ислам Илимбетов и фольклорный ансамбль «Ак тирмэ». Всех посетителей угощали восточной сладостью чак-чак.

Вход на выставку в галерею свободный, она открыта во время работы метрополитена — с 6:00 до 1:00.