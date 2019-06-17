Фото: Олег Яровиков Через механизм выдачи сертификатов мы сможем легализовать рынок услуг - Ленара Иванова Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Через механизм выдачи сертификатов дошкольника мы сможем легализовать существующий рынок услуг по уходу за детьми в республике, заявила и.о вице–премьера правительства Башкирии Ленара Иванова.

Как сообщало ранее агентство, по поручению врио главы с 1 сентября в одном из городов региона – Стерлитамаке – запускается пилотный проект по выдаче денежных сертификатов дошкольника семьям с детьми с 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местами в детских садах.

В настоящее время, в Башкортостане 2 650 детей до трех лет стоят в очереди в детские сады.

Сертификат заменит ежемесячную денежную выплату в размере 2-2,5 тысяч рублей, которую муниципалитет выделял для семей, в случае отсутствия мест в детских садах. Сумма денежного сертификата сейчас утверждается, она составит от четырех до шести тысяч рублей ежемесячно. Средства будет выделять республиканский бюджет.

Деньги можно будет направить на оплату частных детских образовательных учреждений. Выдача сертификатов подстегнет социальный бизнес, который должен быть готов предоставлять услуги, уверена Ленара Иванова.

﻿«На самом деле, это большой простор для негосударственного сектора. Уверена, бизнес охотно потянется в эту нишу. Сертификаты смогут принимать физлица, юрлица, индивидуальные предприниматели. Условия — только квалификационный отбор и санэпидзаключение, что дети могут находиться в этом помещении, — сказала и.о вице–премьера. — Сейчас начнет выходить на белый свет существующий рынок нянь и кадровых агентств, которые где попало предоставляли такие услуги. По сути, это легализация рынка с нормальным государственным контролем. И тогда родители будут абсолютно спокойны за своих детей».

Со следующего года механизм выдачи сертификатов дошкольника планируется распространить уже на всю республику.

﻿«Мера показывает, что государство готово прийти на помощь. Уверены, что мамочки, если выйдут на работу — гораздо больше принесут средств экономике, нежели государство на них потратит».

Сейчас в Башкортостане действуют почти 1400 государственных детских сада, 508 групп при школах, 32 частных детских сада, 141 группа по присмотру за детьми. 243 тысячи детей посещают дошкольные учреждения, 40 тысяч из них – малыши до 3 лет. В общей сложности, в очереди в детские учреждения сейчас стоят более 88 тысяч детей. Решение проблемы власти видят в строительстве новых мест и ремонте. В этом году в республике планируется строительство 19 детских садов, в следующем — 24-х.