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17 июня Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе временно закроют проезд по старому мосту через реку Белую

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе временно закроют проезд по старому мосту через реку Белую Фото: Ксения Калинина

УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 19 июня, с 08.00 до 21.00 часов, будет закрыто движение транспорта по старому мосту через реку Белую в створе улицы Воровского. По информации администрации города, это связано с укладкой верхнего слоя асфальта на проезжую часть мостового перехода.

В мэрии приносят извинения за возможные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения.

Теги: мост, мэрия Уфы, ремонт дороги
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