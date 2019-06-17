Фото: Ксения Калинина В Уфе временно закроют проезд по старому мосту через реку Белую Фото: Ксения Калинина

УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 19 июня, с 08.00 до 21.00 часов, будет закрыто движение транспорта по старому мосту через реку Белую в створе улицы Воровского. По информации администрации города, это связано с укладкой верхнего слоя асфальта на проезжую часть мостового перехода.

В мэрии приносят извинения за возможные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения.