В башкирском Зауралье 18 июня сохранится чрезвычайный 5 класс пожароопасности
В башкирском Зауралье 18 июня сохранится чрезвычайный 5 класс пожароопасности Фото: автор
УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Главное управление МЧС по Башкортостану предупреждает об опасном явлении в Зауралье республики, где 18 июня сохранится чрезвычайный 5 класс пожароопасности. По прогнозам синоптиков, с 20.00 часов 17 июня до 20.00 часов 18 июня ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью по северо-востоку до умеренных. Локально — грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем +18, +23.
На отдельных участках автодорог ночью и утром прогнозируется туман с видимостью 500 м и менее.
По Уфе в этот период ожидается переменная облачность. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 17 м/с. Столбики термометров ночью покажут +7,+9 градусов, днем +20, +22.
«Призываем быть особенно внимательными и бдительными в этот пожароопасный период: не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье. Обращаем внимание родителей: не оставляйте без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар», — обратились к гражданам в МЧС Башкирии и рекомендовали соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:
- Не бросайте в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки.
- Не разводите костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур.
- Не оставляйте костер без присмотра, особенно в ветреную погоду.
- Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.
- Не оставляйте в лесу промасленные или пропитанные бензином, керосином или иным горючим веществом обтирочные материалы.
- Не заправляйте горючим топливный бак машины при работающем двигателе.
- Не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы.
- Не выжигайте сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями.
- Не разводите костры вблизи дачных построек.
- При посещении леса откажитесь от курения.
- Не дайте пожару набрать силу и распространиться.
- Ликвидируйте очаг возгорания собственными силами.
- Тщательно осмотрите место горения и убедитесь, что не осталось очагов горения.
- В случае сильного возгорания сообщите о пожаре в органы лесной охраны, в местные органы власти или полицию и покиньте опасную зону.