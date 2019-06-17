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В башкирском Зауралье 18 июня сохранится чрезвычайный 5 класс пожароопасности

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В башкирском Зауралье 18 июня сохранится чрезвычайный 5 класс пожароопасности Фото: автор

УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС по Башкортостану предупреждает об опасном явлении в Зауралье республики, где 18 июня сохранится чрезвычайный 5 класс пожароопасности. По прогнозам синоптиков, с 20.00 часов 17 июня до 20.00 часов 18 июня ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью по северо-востоку до умеренных. Локально — грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем +18, +23.

На отдельных участках автодорог ночью и утром прогнозируется туман с видимостью 500 м и менее.

По Уфе в этот период ожидается переменная облачность. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 17 м/с. Столбики термометров ночью покажут +7,+9 градусов, днем +20, +22.

«Призываем быть особенно внимательными и бдительными в этот пожароопасный период: не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье. Обращаем внимание родителей: не оставляйте без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар», — обратились к гражданам в МЧС Башкирии и рекомендовали соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

  • Не бросайте в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки.
  • Не разводите костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур.
  • Не оставляйте костер без присмотра, особенно в ветреную погоду.
  • Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.
  • Не оставляйте в лесу промасленные или пропитанные бензином, керосином или иным горючим веществом обтирочные материалы.
  • Не заправляйте горючим топливный бак машины при работающем двигателе.
  • Не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы.
  • Не выжигайте сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями.
  • Не разводите костры вблизи дачных построек.
  • При посещении леса откажитесь от курения.
Если вы обнаружили возгорание в лесу:

  • Не дайте пожару набрать силу и распространиться.
  • Ликвидируйте очаг возгорания собственными силами.
  • Тщательно осмотрите место горения и убедитесь, что не осталось очагов горения.
  • В случае сильного возгорания сообщите о пожаре в органы лесной охраны, в местные органы власти или полицию и покиньте опасную зону.

Теги: МЧС, предупреждение
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