Фото: автор В башкирском Зауралье 18 июня сохранится чрезвычайный 5 класс пожароопасности Фото: автор

УФА, 17 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС по Башкортостану предупреждает об опасном явлении в Зауралье республики, где 18 июня сохранится чрезвычайный 5 класс пожароопасности. По прогнозам синоптиков, с 20.00 часов 17 июня до 20.00 часов 18 июня ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью по северо-востоку до умеренных. Локально — грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем +18, +23.

На отдельных участках автодорог ночью и утром прогнозируется туман с видимостью 500 м и менее.

По Уфе в этот период ожидается переменная облачность. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 17 м/с. Столбики термометров ночью покажут +7,+9 градусов, днем +20, +22.

«Призываем быть особенно внимательными и бдительными в этот пожароопасный период: не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье. Обращаем внимание родителей: не оставляйте без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар», — обратились к гражданам в МЧС Башкирии и рекомендовали соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

Не бросайте в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки.

Не разводите костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур.

Не оставляйте костер без присмотра, особенно в ветреную погоду.

Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.

Не оставляйте в лесу промасленные или пропитанные бензином, керосином или иным горючим веществом обтирочные материалы.

Не заправляйте горючим топливный бак машины при работающем двигателе.

Не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы.

Не выжигайте сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями.

Не разводите костры вблизи дачных построек.

При посещении леса откажитесь от курения.

Если вы обнаружили возгорание в лесу: