Фото: Ксения Калинина Новая рабочая неделя в Башкирии начнется с гроз и дождей Фото: Ксения Калинина

УФА, 16 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Новая рабочая неделя в Башкирии начнется с гроз и дождей. По данным синоптиков, завтра, 17 июня, в регионе будет преобладать переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью в северной половине республики до умеренных, днем в отдельных районах гроза. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8 градусов, днем столбики термометров покажут +16,+21.

Ночью и утром на отдельных участках автодорог возможна дымка.

В ближайшие три дня погода в республике существенно не изменится.