Опасность миновала: в Башкирии сняли карантин по бешенству в Миякинском районе

УФА, 16 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В двух селах Миякинского района Башкирии сняли карантин по бешенству животных. Указ об этом подписал врио главы республики Радий Хабиров.

«Признать утратившим силу Указ ... от 2 апреля 2019 года УГ-97 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Качеганово ... и села Зильдярово Миякинского района», — говорится в тексте документа, опубликованном на республиканском портале правовой информации.

В настоящее время в Башкирии карантин по бешенству животных действует в Уфе, на территории, ограниченной улицами Лесотехникума, Комсомольская, Шафиева и проспектом Салавата Юлаева, а также в селе Казаклар-Кубово Буздякского района, в селе Усак-Кичу Бижбулякского района, в деревне Минлино Бураевского района и в деревне Калканово Учалинского района.