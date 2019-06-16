Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.43

EUR 72.69

16 июня Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Опасность миновала: в Башкирии сняли карантин по бешенству в Миякинском районе

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В двух селах Миякинского района Башкирии сняли карантин по бешенству животных. Указ об этом подписал врио главы республики Радий Хабиров.

«Признать утратившим силу Указ ... от 2 апреля 2019 года УГ-97 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Качеганово ... и села Зильдярово Миякинского района», — говорится в тексте документа, опубликованном на республиканском портале правовой информации.

В настоящее время в Башкирии карантин по бешенству животных действует в Уфе, на территории, ограниченной улицами Лесотехникума, Комсомольская, Шафиева и проспектом Салавата Юлаева, а также в селе Казаклар-Кубово Буздякского района, в селе Усак-Кичу Бижбулякского района, в деревне Минлино Бураевского района и в деревне Калканово Учалинского района.

Теги: бешенство животных, карантин
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе рабочий погиб во время установки баннера
Несчастный случай произошел в Уфе 14 июня возле одного из магазинов строительных материалов. По словам очевидцев, двое рабочих поднялись на высоту с помо
Стало известно, чем закончилась претензия солиста группы Pizza в адрес Elvin Grey
14 июня на праздничном концерте в этнопарке «Ватан», посвященном 100-летию образования Республики Башкортостан, солист популярной группы Pizza Сергей При
В Башкирии более 100 полицейских Стерлитамака намерены уволиться
От 120 до 160 сотрудников стерлитамакской полиции подали рапорт об увольнении с начала 2019 года. Точное количество заявлений не разглашают, сообщает «Эх
«Сердце Евразии»: Радий Хабиров присвоил почетные звания Алсу и солисту группы «Пицца»
В третий день Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» состоялся концерт, посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан «Алға, Башк
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть