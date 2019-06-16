Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.43

EUR 72.69

16 июня Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

«Земляничная» Луна озарит небо над Башкирией

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

«Земляничная» Луна озарит небо над Башкирией Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Змляничная» Луна озарит небо над Башкирей уже в ближайшую ночь 17 июня. Красочное явление можно будет наблюдать в понедельник.

Полная луна взойдет над столицей республики уже около 13.30 по местному времени, сообщается на сайте Уфимского планетария. Вечером она появится на юго-востоке и, при условии ясного неба, будет видна всю ночь.

В древности люди по-особенному относились к этому явлению. Поскольку летом они не могли работать днем из-за изнуряющей жары, они выходили в поля ночью, когда зной спадал, и полная Луна освещала землю.

«Земляничным» июньское полнолуние называют еще и потому, что в этот период начинали собирать первый урожай этой летней ягоды.

Теги: астрономические явления
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе рабочий погиб во время установки баннера
Несчастный случай произошел в Уфе 14 июня возле одного из магазинов строительных материалов. По словам очевидцев, двое рабочих поднялись на высоту с помо
Стало известно, чем закончилась претензия солиста группы Pizza в адрес Elvin Grey
14 июня на праздничном концерте в этнопарке «Ватан», посвященном 100-летию образования Республики Башкортостан, солист популярной группы Pizza Сергей При
В Башкирии более 100 полицейских Стерлитамака намерены уволиться
От 120 до 160 сотрудников стерлитамакской полиции подали рапорт об увольнении с начала 2019 года. Точное количество заявлений не разглашают, сообщает «Эх
«Сердце Евразии»: Радий Хабиров присвоил почетные звания Алсу и солисту группы «Пицца»
В третий день Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» состоялся концерт, посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан «Алға, Башк
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть