«Земляничная» Луна озарит небо над Башкирией
«Земляничная» Луна озарит небо над Башкирией Фото: Олег Яровиков
УФА, 16 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
«Змляничная» Луна озарит небо над Башкирей уже в ближайшую ночь 17 июня. Красочное явление можно будет наблюдать в понедельник.
Полная луна взойдет над столицей республики уже около 13.30 по местному времени, сообщается на сайте Уфимского планетария. Вечером она появится на юго-востоке и, при условии ясного неба, будет видна всю ночь.
В древности люди по-особенному относились к этому явлению. Поскольку летом они не могли работать днем из-за изнуряющей жары, они выходили в поля ночью, когда зной спадал, и полная Луна освещала землю.
«Земляничным» июньское полнолуние называют еще и потому, что в этот период начинали собирать первый урожай этой летней ягоды.