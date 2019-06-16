Фото: Олег Яровиков «Земляничная» Луна озарит небо над Башкирией Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Змляничная» Луна озарит небо над Башкирей уже в ближайшую ночь 17 июня. Красочное явление можно будет наблюдать в понедельник.

Полная луна взойдет над столицей республики уже около 13.30 по местному времени, сообщается на сайте Уфимского планетария. Вечером она появится на юго-востоке и, при условии ясного неба, будет видна всю ночь.

В древности люди по-особенному относились к этому явлению. Поскольку летом они не могли работать днем из-за изнуряющей жары, они выходили в поля ночью, когда зной спадал, и полная Луна освещала землю.

«Земляничным» июньское полнолуние называют еще и потому, что в этот период начинали собирать первый урожай этой летней ягоды.