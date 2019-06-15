Фото: администрация Уфы На трассе Уфа-Аэропорт начали наносить дорожную разметку из термопластика Фото: администрация Уфы

УФА, 15 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

На автодороге «Уфа-Аэропорт» на обновленный асфальт начали наносить дорожную разметку. Как пояснили в пресс-службе ууфимской администрации, ее наносят из износостойкого материала — термопластика. Его преимущества в том, что он выдерживает температурные перепады и воздействие химвеществ.

«Такой разметке необходимо 20-30 минут для высыхания и городские службы призывают пешеходов и автомобилистов с пониманием отнестись к этому факту», — отметили уфимские власти.

В мэрии сообщили, что это обеспечит нормативный срок службы термопластика и сохранит четкость.