Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.43 ↓

EUR 72.69 ↑

15 июня Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

На трассе Уфа-Аэропорт начали наносить дорожную разметку из термопластика

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

На трассе Уфа-Аэропорт начали наносить дорожную разметку из термопластика Фото: администрация Уфы

УФА, 15 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

На автодороге «Уфа-Аэропорт» на обновленный асфальт начали наносить дорожную разметку. Как пояснили в пресс-службе ууфимской администрации, ее наносят из износостойкого материала — термопластика. Его преимущества в том, что он выдерживает температурные перепады и воздействие химвеществ.

«Такой разметке необходимо 20-30 минут для высыхания и городские службы призывают пешеходов и автомобилистов с пониманием отнестись к этому факту», — отметили уфимские власти.

В мэрии сообщили, что это обеспечит нормативный срок службы термопластика и сохранит четкость.

Теги: дорожная разметка, термопластик, Уфа-Аэропорт
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Ишимбае многодетный отец получил пулю в голову после просьбы «сделать потише»
В Ишимбае суд вынес приговор молодому человеку, убившему соседа за просьбу приглушить музыку. Тот объяснил, что громкие звуки не дают уснуть его троим д
Жителей Уфы на «Сердце Евразии» ждет уникальное пиротехническое шоу мирового уровня
14 июня в рамках Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» состоится концерт к 100-летию республики «Алға, Башкирия! Вперёд, Башкортостан!», кот
В Уфе рабочий погиб во время установки баннера
Несчастный случай произошел в Уфе 14 июня возле одного из магазинов строительных материалов. По словам очевидцев, двое рабочих поднялись на высоту с помо
Стало известно, чем закончилась претензия солиста группы Pizza в адрес Elvin Grey
14 июня на праздничном концерте в этнопарке «Ватан», посвященном 100-летию образования Республики Башкортостан, солист популярной группы Pizza Сергей При
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть