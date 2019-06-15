Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии более 100 полицейских Стерлитамака намерены уволиться Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

От 120 до 160 сотрудников стерлитамакской полиции подали рапорт об увольнении с начала 2019 года. Точное количество заявлений не разглашают, сообщает «Эхо Москвы в Уфе». Многие это связывают с новым руководством.

В частности, называется имя бывшего начальника патрульно-постовой службы города Уфы Ильдара Хурматуллина. Стражи порядка в открытой информации указали, что правоохранитель некогда был уличен в злоупотреблении должностными обязанностями.

В пресс-службе МВД Башкирии пока не прокомментировали данные сообщения в СМИ.